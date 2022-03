Energy Observer souhaite construire un cargo électrique à hydrogène

Avec voir fait le tour du monde avec son catamaran-laboratoire, Energy Observer se lance un défi immense dans le domaine du transport de marchandise. Victorien Erussard, le fondateur d’Energy Observer, est l’invité du Club de Radio Monaco.



Difficile d’oublier ce beau catamaran étincelant qui avait fait escale en Principauté en 2017: un navire-laboratoire propulsé uniquement par des énergies renouvelables, et notamment par de l’hydrogène gazeux produit à bord, à partir de l’eau de mer. Alors que cette grande aventure continue, Energy Observer travaille sur un nouveau projet présenté lors du sommet One Ocean, le mois dernier à Brest. Cette fois, l’objectif est de construire d’ici 2025 un cargo polyvalent qui naviguerait à une vitesse moyenne de 12 nœuds, sans émettre le moindre gramme de CO2, ni aucun polluant. Un cargo alimenté par de l’hydrogène liquide et des piles à combustible. La maquette prévoit aussi deux voiles mécaniques et rigides utilisables comme propulsion d’appoint. Plusieurs grands acteurs économiques sont d’ores et déjà impliqués dans ce projet. C’est le cas d’Air Liquide et de l’armateur CMA-CGM.

Transformer la marine marchande

Pour Victorien Erussard, le fondateur d’Energy Observer, l’objectif est de prendre à bras le corps le défi climatique dans le domaine du transport maritime. En effet, la marine marchande représente environ 3% des émissions de GES et l’objectif de l’OMI (Organisation maritime internationale) est de baisser ces émissions de 40% d’ici 2030 et de 50% d’ici 2050.

Or, dans ce secteur, 37% de la flotte en service est constituée de cargos polyvalents. Contrairement aux porte-containers ou aux tankers, ces bateaux peuvent transporter différents types de marchandises: en sacs, en vrac, dans des containers ou même des voitures.

5000 tonnes de marchandises

Le futur navire de démonstration d’Energy Observer fera 120 mètres de long pour 22 mètres de large avec une capacité de chargement de 5000 tonnes de marchandises. Ce poids équivaut environ à 240 containers ou 500 mètres linéaires de voitures et de camions.

Si tout se passe comme le souhaite Victorien Erussard, ce cargo nouvelle génération sera construit en France avec un budget estimé aux alentours de 80 millions d’euros.

Alors que certains experts de l’énergie ne cachent pas leurs réserves devant de telles ambitions, Energy Observer assume sa stratégie et se fixe comme objectif de trouver les meilleurs solutions possibles pour chaque problématique. En effet, il faudra notamment minimiser l’impact environnemental du chantier et tracer des pistes pour la production et le stockage à grande échelle de l’hydrogène liquide. Lequel doit être conservé sous haute pression, en dessous de – 252°C. L’origine de l’énergie qui permettra de produire cet hydrogène est également une variable essentielle de l’équation.

Victorien Erussard, le président fondateur d’Energy Observer et EODev est l’invité du Club de Radio Monaco.