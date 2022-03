La gare de Menton se transforme en pôle d’échanges multimodal

La gare SNCF de Menton et son quartier sont en pleine métamorphose. Les travaux du pôle d’échanges multimodal sont lancés.

Ce projet était dans les tuyaux depuis une dizaine d’années. La concrétisation a commencé en avril 2021 avec des travaux de mise en accessibilité des quais de la gare sous maitrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions.

Pour cela, deux ascenseurs (un sur le quai central et l’autre dans le hall d’entrée) seront construits. Pour les personnes à mobilité réduite (PMR), des barrières antichute en bout de quai seront installées. Puis, l’enrobé sera totalement refait sur les voies d’attentes. Ces nouveaux équipements seront opérationnels d’ici la fin du mois de mai 2022.

Cette mise en accessibilité n’est qu’une première étape vers la réalisation d’un véritable pôle d’échanges multimodal. Depuis le 16 février dernier, le bâtiment voyageurs fait l’objet d’une rénovation et d’un d’un réagencement complet de son hall. L’éclairage et la signalétique seront modernisés, un espace dédié au TER et des espaces commerciaux seront créés.

Un parking souterrain de 300 places

En parallèle, les travaux de terrassement du parking ont commencé. La réalisation d’un parking souterrain sous le parvis est l’aménagement phare du projet du PEM. En mars 2024, les habitués de la gare de Menton pourront bénéficier de 300 places dont 180 seront dédiées à l’intermodalité (voiture + train), en plus de dix stationnements équipés pour les véhicules électriques.

Une fois les travaux du parking terminés, ce sera autour du parvis de la gare d’être transformé. Le nouveau parvis arboré fera la part belle aux services intermodaux et aux piétons.

Un emplacement sera réservé aux vélos, un arrêt de bus sera mis aux normes d’accessibilité et cinq zones seront destinées aux taxis. Ces travaux vont modifier le sens de circulation avec la fermeture du pont Albert 1er et de l’accès routier à la gare à partir d’avril 2022.

Le quartier profitera de ce vaste réaménagement grâce à la création d’une place urbaine piétonne végétalisée. « Une gare c’est l’image de la ville« , déclare Yves Juhel, le maire de Menton et président de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF).

Un projet à 20 millions d’euros

Le projet global s’inscrit dans une démarche environnementale. « Permettre aux gens de Menton qui travaillent à Nice ou à Monaco d’utiliser les transports en commun, c’est beaucoup plus écologique« , poursuit l’élu.

Le coût du chantier s’élève à 20 millions d’euros financés « par l’état, la région, le département, l’Europe et la CARF « , précise Yves Juhel. La livraison du projet est prévue pour avril 2024.

Planning prévisionnel des travaux :

Février 2022 À mars 2024 : Travaux de terrassement et construction du parking ;

Avril 2022 à avril 2024 : Fermeture du pont Albert 1er et de l’accès routier par l’avenue de la gare ;

Mi-mai 2022 : Fin des travaux de mise en accessibilité des quais avec mise en service des ascenseurs ;

Décembre 2023 à mars 2024 : Travaux d’aménagement du parking ;

Décembre 2023 à avril 2024 : Travaux de parvis et de liaison urbaine avec la gare routière.

Le futur parvis arboré permettra l’entrée dans le nouveau parking enterré de 350 places