La situation sanitaire s’améliore à Monaco. Le gouvernement princier a décidé, une nouvelle fois, d’alléger les restrictions sanitaires en Principauté. Un retour à la vie normale semble plus proche que jamais. Voici ce qui change ce lundi 7 mars.

Le port du masque :

Le port du masque n’est plus obligatoire en classe pour les élèves et les enseignants. La semaine dernière, il n’était déjà plus recommandé dans les cours de récréations des écoles ou pour la pratique du sport.

Le gouvernement princier maintient l’obligation du port du masque dans les lieux accueillant du public ou dans les transports en commun.

Les établissements de nuit :

Comme pour nos voisins français, les établissements de nuit peuvent rouvrir à Monaco. Un protocole sanitaire a été mis en place par les autorités. Mais à l’heure actuelle, aucune précision à ce sujet n’a été apportée par le gouvernement princier.

Protocole d’isolement des cas contacts familiaux :

Lorsqu’une personne vaccinée est cas contact d’un membre de son foyer, elle ne sera plus isolée des milieux scolaires et professionnelles si elle présente un test PCR ou antigénique négatif à J0 ou J+1. Un autotest à J+3, puis un test PCR à J+5 ou J+7 devra être effectué.

Pass sanitaire :

Il n’est plus obligatoire pour les salariés travaillant sur les chantiers.

Ce qui va changer le 14 mars :

Il ne sera plus obligatoire de présenter un pass sanitaire dans les lieux accueillant du public (les bars, restaurants, salles de spectacles…). Pour les établissements de santé et les structures d’hébergement collectif pour personnes âgées, la présentation d’un pass sanitaire valide restera imposée.

Le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, en tout lieu.