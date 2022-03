Droits des femmes à Mouans-Sartoux : « un jour c’est trop court »

A Mouans-Sartoux, la journée du 8 mars ne suffit pas. La commune organise une « semaine internationale des droits des femmes ».

Face aux inégalités entre les hommes et les femmes, Mouans-Sartoux sonne la mobilisation générale. En collaboration avec de nombreuses associations de la commune, le Centre Culturel des Cèdres propose, du 8 au 13 mars, un programme riche et varié pour réfléchir et débattre de cette question de l’égalité des droits entre les sexes.

Les différents acteurs mobilisés (le collège, le centre de loisirs, les compagnies Pieds nus et Les Soi-Disant, le cinéma La Strada, la médiathèque, le club de boules, les associations What06 et Lumières des Toiles, les pompiers volontaires) contribueront, à travers la danse, le théâtre, le cinéma, la musique, le sport ou encore la lecture à la lutte contre les stéréotypes dans le choix des métiers et dans les activités sportives.

Pour découvrir le programme complet, cliquez ici. Et découvrez ci-dessous, l’interview de Marie-Louise Gourdon, adjointe au maire de Mouans-Sartoux déléguée à la culture, conseillère départementale et vice-présidente chargée de l’égalité femmes/hommes à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse.