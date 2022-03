La banquise fond ! Quels sont les impacts pour nous ?

La banquise fond, c’est indéniable. D’ailleurs lors de l’été austral qui vient de s’achever, elle a battu de triste record de fonte. Même si L’Arctique ou l’Antarctique nous semblent très loins, les impacts concernent tout le monde. Florent Favier fait le point.

Fonte de la banquise : conséquences ?

Déjà il est important de comprendre les enjeux. En fait, moins il y a de banquise, moins le rayonnement solaire est réfléchi. Ainsi, quand la banquise fond, l’eau la remplace. L’eau ne renvoie pas le rayonnement solaire comme la banquise, elle absorbe à l’inverse la chaleur. Résultat : l’océan se réchauffe.

Un océan plus chaud affaiblit et fait fondre les glaciers posés sur le fond marin.

Le Glacier de l’Apocalypse

Aujourd’hui il existe des études très précises et des mesures pour évaluer l’impact de la fonte de la banquise. Les scientifiques suivent depuis une dizaine d’années « le Glacier de l’apocalypse » en Antarctique. Ce glacier, dont le vrai nom est Thwaites, fait 600 km de long par 120 de large avec une épaisseur pouvant atteindre 3 km de glace. Les piliers de ce beau bébé, qui l’ancrent sur la roche sous-marine, sont en train de fondre. Des courants d’eau chaude sont responsables de sa fonte et de sa fragilisation.

Quand ce glacier se détachera du continent, il sera responsable d’une augmentation directe de 60 cm de l’ensemble des mers du globe.

Pôle Sud / Pôle Nord

Le continent Antarctique est appelé aussi le Pôle Sud. Il est 25 fois plus grand que la France et c’est l’endroit le plus froid de la planète. Il est inhabité, seuls des scientifiques et des savants y travaillent.

L’Arctique, ou le Pôle Nord, est une immense banquise. L’Arctique s’étend sur le nord de l’Amérique, de l’Europe, de l’Asie (Sibérie) et sur le Groenland, même si ses frontières précises restent floues.

