Le transgénérationnel : se libérer de l’histoire familiale

La pause lecture avec les éditions Jouvence met à l’honneur aujourd’hui le transgénérationnel. Isabelle Sarne a rédigé le livre » Se libérer de son histoire familiale« . Sa mission : questionner l’héritage qui nous a été transmis par notre famille pour nous en libérer.

Le transgénérationnel : de génération en génération

Lorsque nous venons au monde, nous héritons d’une multitude de données familiales. Certaines nous portent, d’autres, inconsciemment, nous entravent. Les traumatismes et les non-dits, vécus par l’un de nos ancêtres, peuvent se répercuter jusqu’à induire inconsciemment des troubles. Ils peuvent être psychologiques ou physiques.

Mais alors comment un trauma qu’aurait vécu un arrière grand-père peut-il survivre en nous 100 ans plus tard ?

Et bien, lorsque nous encaissons un choc, nous avons souvent deux façons de réagir. La première consiste à extérioriser, très vite. Cette option permet d’atténuer l’empreinte émotionnelle.

Face au même choc, nous avons aussi le choix d’intérioriser nos émotions, nos peines. Dans ce cas, le traumatisme laisse une empreinte dans certaines zones du cerveau. Le choc n’est pas digéré, et se transmet de façon inconsciente.

Vous l’aurez compris : la verbalisation est une des étapes clefs pour se libérer. Ce n’est pas la seule. Isabelle conseille aussi d’engager le corps pour bien digérer un traumatisme ou un choc.

Devenir acteur de sa vie

Isabelle Sarne propose donc un ouvrage-guide pour interroger notre relation à l’histoire de notre famille. En effet, le transgénérationnel zoome sur les liens, les relations entre les personnes d’une famille avec l’arbre familial.

Elle a aussi à coeur de permettre au lecteur de se découvrir avec des exercices d’accompagnement à découvrir au fil des pages. Elle propose une approche créative du transgénérationnel mais surtout accessible à tous.