La cohérence cardiaque est très simple à réaliser. Il s’agit d’un exercice respiratoire qui va jouer sur la fréquence cardiaque via les neurotransmetteurs. Pour l’effectuer, il suffit d’inspirer et d’expirer profondément trois fois par jour, avec six respirations par minute et pendant cinq minutes. D’ailleurs, il existe de multiples tutoriels sur la toile pour vous accompagner. La cohérence cardiaque offre surtout de nombreux bienfaits à notre corps. On fait le point avec le Docteur Gérard Bersand.

Les bienfaits de la cohérence cardiaque

Une pratique assidue permet de débloquer le diaphragme. Au milieu de ce diaphragme passe le nerf vague. Il est très important pour tous les systèmes neurovégétatifs. Ce sont les systèmes qui ne sont pas sous contrôle de la volonté. Augmenter l’amplitude de ce diaphragme va ainsi donner un rythme à ce nerf vague qui va réguler les neurotransmetteurs !

Les études ont aussi montré les effets bénéfiques sur le système cardio-vasculaire puisqu’on régule le rythme cardiaque. L’exercice améliore également les neurotransmetteurs au niveau du cerveau et du système digestif.

Comment pratiquer la cohérence cardiaque ?

Il est conseillé de pratiquer la cohérence cardiaque de façon régulière car les effets bénéfiques de la pratique ne persistent que quelques heures. L’un des effets de la cohérence cardiaque est l’équilibrage et la modulation du cortisol. C’est la fameuse hormone du stress. C’est pourquoi il est idéal de s’y adonner notamment le matin au lever, car c’est l’instant où la sécrétion de cortisol est la plus importante. Ensuite, vous pouvez effectuer la deuxième séance quatre heures plus tard et la troisième en fin d’après midi.

Ainsi, il suffit d’inspirer pendant cinq secondes, puis d’expirer cinq secondes. Il faut adopter une inspiration abdominale par le nez puis expirer par la bouche, le tout en position assise !

La cohérence cardiaque est donc un outil simple, gratuit et à la portée de tous. Son efficacité dépend de sa régularité.