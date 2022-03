Comment aménager son espace de télétravail avec le Feng Shui ? Réponse aujourd’hui avec Valérie Poussigue, fondatrice d’En chemin vers soi 06. Vous le savez, l’étude Feng Shui s’effectue à travers plusieurs grilles d’analyse, et notamment l’école de la boussole.

L’école de la boussole

L’école de la boussole utilise les orientations données par la boussole pour placer le Carré Loshu. L’expert Feng Shui commence par repérer le nord magnétique. Cela lui permet d’étudier les influences du champ magnétique terrestre sur le plan physique et éthérique.

Le Lo Shu est une figure géométrique découpée en neuf parties égales. Chacune représente un domaine de la vie humaine.

Par exemple, le nord correspond à la vie professionnelle, le sud à la célébrité, à l’image de soi, l’est la santé et à la famille, l’ouest représente les enfants, la créativité, les projets. Le sud-ouest symbolise les relations, le sud-est la richesse, le nord-ouest les mentors, le nord-est les connaissances.

En utilisant le carré Lo Shu, l’expert Feng Shui détermine quels sont les secteurs qui manquent d’énergie ou qui sont en excédent dans votre habitation.

Comment aménager un espace de télétravail avec le Feng Shui ?

Premier conseil : créer son espace de télétravail dans le secteur nord de la maison. On peut aussi placer son bureau de façon à voir la porte d’entrée et la fenêtre. C’est important pour rassurer notre cerveau reptilien chargé d’assurer notre survie en cas d’attaque.

A l’échelle de cette pièce dédiée au télétravail, on va aussi reproduire les animaux symboliques. Ainsi, la chaise doit être dos au mur ou présenter un dossier très haut pour se sentir soutenu. On pensera à avoir un espace vide devant le bureau pour permettre à notre vision de se déployer vers l’avant. Et puis, on peut miser sur une meuble ou une plante à gauche et à droite de notre espace de travail.

Côté couleur, Valérie conseille de privilégier celles associées à l’élément eau comme le bleu, le noir ou encore le gris. Elles symbolisent la force, la stabilité ou encore la richesse.

Enfin, on pensera à privilégier un espace Yang, dynamique donc. On évitera par exemple la chambre à coucher qui est un espace Yin dédié au repos et au sommeil.