Un nouvel ambassadeur hongrois accrédité à Monaco

Le 8 mars dernier, les nouveaux ambassadeurs d’Australie, d’Ukraine, d’Egypte et d’Hongrie à Monaco ont signé leurs lettres de créance à S.A.S. le prince souverain Albert II. Georges Habsbourg-Lorraine, nouveau représentant de la Hongrie en Principauté, a accepté de répondre aux questions de Benjamin Ducongé.

La Hongrie et Monaco sont de récents partenaires diplomatiques. Les premières relations remontent à 2016. S.E. M. Georges Kàrolyi était le premier ambassadeur en Principauté. Le pays d’Europe de l’Est veut nouer des contacts économiques et commerciales avec d’autres pays européens. Georges Habsbourg-Lorraine, le nouvel émissaire sur le Rocher, veut une collaboration plus importante. Il souhaite une coopération dans des organisations internationales comme l’ONU et le conseil de l’Europe.

Le gouvernement de Viktor Orban est très conservateur. Une position qui déplait au sein de l’Union Européenne. Le 13 décembre 2021, le président français Emmanuel Macron s’est déplacé à Budapest. Il a expliqué les différences politiques entre les deux pays mais a confirmé la bonne entente avec l’UE.

La Hongrie est au cœur du conflit entre la Russie et l’Ukraine. « On vit une catastrophe« , déclare Georges Habsbourg-Lorraine. Son pays possède une frontière commune avec l’Ukraine. Depuis le début de la guerre, 180 000 réfugiés sont arrivés en Hongrie. L’ambassadeur espère une amélioration de la situation même si les « politiciens disent que la situation ne vas pas changer dans les prochaines semaines« . La Hongrie met tout en œuvre pour accueillir du mieux possible les Ukrainiens.