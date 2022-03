L’AS Monaco et son Président participent aux dons pour l’Ukraine

Dmitry Rybolovlev a fait savoir via un communiqué qu’il soutenait l’aide humanitaire en faveur du peuple ukrainien, à la fois à titre personnel et au nom de l’AS Monaco. L’homme d’affaire russe ne fait pas partie des personnalités sanctionnées par l’Union Européenne.

Deux semaines après le début de la guerre en Ukraine, le Président russe de l’AS Monaco a décidé de s’exprimer sur ce sujet délicat. Dans un communiqué publié hier sur le site du club, Dmitry Rybolovlev annonce ainsi avoir décidé de participer aux opérations humanitaires en faveur du peuple ukrainien. « Il est absolument nécessaire de soutenir ceux qui souffrent le plus », peut-on lire dans le texte.

Ce communiqué explique donc que l’AS Monaco, le Cercle de Bruges – détenu par l’ASM – et Dmitry Rybolovlev en personne ont répondu aux appels aux dons lancés par les réseaux associatifs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le club de la Principauté affirme en outre qu’il va « poursuivre sa réflexion » afin de mettre en place d’autres actions de soutien à l’aide humanitaire.

Pas de sanctions

Avec ces annonces, Dmitry Rybolovlev met un terme aux éventuels doutes des médias et du public concernant sa position par rapport à l’offensive menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Une mise au point pertinente alors que certains hommes d’affaires russes considérés comme proches du Kremlin ont été sanctionnés par l’Union européenne et par Monaco. Ce n’est pas le cas du Président de l’ASM qui a dû quitter la Russie en 2010 après avoir vendu ses parts dans le géant de l’extraction de potasse, Uralkali. Installé à Monaco et actionnaire majoritaire du club de foot du Rocher depuis 2011, Dmitry Rybolovlev dispose en outre de la double nationalité russo-chypriote.