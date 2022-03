Le Savoir-Faire monégasque s’exporte dans l’espace

Le savoir-faire des ingénieurs de Venturi basés en Principauté a déjà permis de mettre au point plusieurs rovers terrestres. Avec le programme Antarctica, ces engins d’exploration ont permis d’évoluer dans les lieux les plus reculés de la Terre et ce, grâce à une technologie zéro-émission.

Dans le cadre du partenariat entre Venturi Astrolab et Venturi Monaco, les ingénieurs monégasques conseillent leurs homologues américains sur, entre autres, la technologie des batteries et des roues.

Selon l’équipe d’Astrolab, ce partenariat stratégique avec Venturi permet l’accès immédiat aux technologies de mobilité électrique de pointe. Cette collaboration permettra de fournir des solutions de mobilité lunaire et martienne avec une fiabilité, une flexibilité et une rentabilité maximales.

Zoom sur Venturi Astrolab :

Basée à Hawthorne, en Californie, Venturi Astrolab est détenue et exploitée par des Américains. L’équipe a plus de cinq décennies d’expérience dans la robotique terrestre et planétaire, les véhicules électriques et les vols spatiaux habités.