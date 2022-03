Du 1er au 6 avril, se déroulera la 5ème édition du festival CanneSeries. Dix séries longues et dix séries courtes seront en compétition. Des personnalités comme Jonathan Cohen (La Flamme), Gillian Anderson (X-Files, Sex Education) ou encore Hwang Dong-Hyuk, le créateur de Squid Game, seront présentes sur la Croisette.

Le festival CanneSeries revient six mois après sa dernière édition. Le programme retrouve sa place habituelle dans le calendrier événementiel après une année 2021 contrariée par la Covid-19. « On ne s’est pas reposés mais on va faire une édition qui sera encore meilleure que la 4ème« , déclare Benoit Louvet, le directeur général de CanneSeries. La vocation reste la même : faire découvrir des séries du monde entier et émerger les talents de demain.

Deux acteurs et un scénariste composent le jury de la compétition « séries courtes » (chaque épisode dure moins de 25 minutes). Nous retrouvons Chinenye Ezeudu qui joue le rôle de Vivienne dans « Sex Education« , Marc Ruchmann l’un des acteurs de « Plan cœur » et Anthony Horowitz qui a notamment adapté les romans policier d’Agatha Christie. Les oeuvres sélectionnées dans cette catégorie ont été réalisées en Chine, en Belgique, en Argentine et parmi elles, figure la série française « Platonique » avec Camille Rutherford et Maxence Tual.

Pour les séries longues, « Jeux d’influence, les combattantes » représentera l’Hexagone. Le jury des « séries longues » sera communiqué ultérieurement.

Des stars sur le tapis rose

CanneSeries pourra compter sur la présence exceptionnelle de l’actrice américaine Gillian Anderson. On l’a vue dans le rôle de Dana Scully dans la série « X-Files« , programme phare des années 90 ou plus récemment dans « Sex Education« . « C’était un rêve personnel de recevoir cette très grande dame des séries » poursuit Albin Lewy le directeur artistique de CanneSeries. Celle qui a également joué dans « Hannibal » recevra le Variety Icon Award.

Des séries seront également diffusées hors compétition, notamment « Le flambeau les aventuriers de Chucapcabra », réalisé par Jonathan Cohen. Après avoir parodié le Bachelor, le comédien français se « moque » cette fois-ci, de Koh Lanta.

Le festival mise sur la convivialité et une certaine proximité avec les fans. Les entrées sont gratuites et des séances de dédicaces seront organisées avec les acteurs de « Plus belle la vie » et ceux de « Demain nous appartient« .

Un fil rouge coréen

Avec le succès de « Squid Game » et de « Hellbound« , les productions sud-coréennes sont mises en avant en 2022. « La Corée est sans contexte le territoire le plus en vogue dans l’univers des séries depuis 2021. Il semble que les séries suivent enfin la frénésie qui s’est emparé du cinéma, des animés et de la KPOP qui sont toutes devenues des références culturelles mondiales« , déclare Albin Lewi. Hwang Dong-Hyuk, le créateur de la série à succès « Squid Game » sera présent lors du festival.