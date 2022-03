Olivier Wenden: « Il est encore temps d’agir pour le climat mais il y a urgence »

Le dernier rapport du GIEC sur le changement climatique évoque des effets déjà irréversibles relatifs notamment à l’élévation du niveau de la mer. A Monaco, la Fondation Prince Albert II multiplie les initiatives pour faire le lien entre les scientifiques, la société civile et les décideurs afin de mieux comprendre les phénomènes en cours et de proposer des solutions. Olivier Wenden, le vice-président de la fondation, était notre invité dans le Club de Radio Monaco.

Difficile d’y croire, mais jusqu’à récemment jamais les chercheurs spécialistes de l’Arctique et de l’Antarctique ne s’étaient retrouvés dans un rendez-vous dédié uniquement à échanger les résultats de leurs travaux. Afin de remédier à cela, la Principauté a accueilli un grand symposium scientifique consacré au changement climatique dans les régions polaires, et à son effet sur le reste de la planète. C’était les 24 et 25 février dernier au Musée océanographique de Monaco, en présence de S.A.S le Prince Albert II et de plusieurs dizaines de chercheurs venus du monde entier. Un symposium organisé dans le cadre de l’Initiative Polaire, un programme plus vaste destiné à prolonger et à renforcer la compréhension des phénomènes climatiques au Pôle Nord et au Pôle Sud et à protéger ces zones extrêmement vulnérables.

L’océan au centre du jeu

Bientôt, du 21 au 26 mars, un autre grande rendez-vous aura lieu à Monaco: l’Ocean Week, événement axé sur la préservation des océans. L’objectif est de faciliter la rencontre et la compréhension entre les acteurs clés du monde de la mer. Les experts locaux et internationaux, la communauté scientifique, les entreprises, le monde associatif et les pouvoirs publics se retrouveront donc dans des conférences, des débats et des ateliers afin de mettre en commun leurs connaissances et leurs efforts.

Pour capter l’attention du grand public et encourager la prise de conscience, la Fondation Prince Albert II organisé également un grand concours photo jusqu’au 20 mars: le Prix de la photographie environnementale, ouvert à tous.

Mis bout-à-bout, tous ces rendez-vous confirment à nouveau la volonté de la Principauté de jouer un rôle d’intermédiaire au niveau mondial pour fédérer les bonnes volontés au service de la préservation de la planète. Une attitude résolument optimiste dans un monde de plus en plus contraint par l’urgence climatique, comme l’a encore souligné le dernier rapport du GIEC.

Nous faisons le point avec Olivier Wenden, le vice-président de la Fondation Prince Albert II.