Tri des déchets : que peut-on jeter dans le bac jaune ?

Le tri des déchets est parfois un vrai casse-tête. Nous sommes nombreux à vouloir trier nos emballages, mais nous sommes parfois perdus et hésitants. Aujourd’hui, Florent Favier vous livre quelques clefs génériques pour vous aider à y voir clair côté France. Il zoome particulièrement sur les emballages des déchets ménagers à jeter dans le bac jaune !

Direction le bac jaune

Les consignes de tri diffèrent en fonction des collectivités ! Mais certains emballages doivent toujours être placés dans la poubelle jaune, peu importe votre lieu d’habitation.

C’est le cas des quatre familles de déchets.

D’abord, les emballages en plastique comme par exemple les bouteilles d’eau vides, les flacons, les bidons de lessive. Vous pouvez aussi rajouter des flacons alimentaires comme ceux de ketchup ou de mayonnaise.

Ensuite, le métal : ce sont toutes les boites métalliques. Il s’agit des cannettes, des conserves, des opercules de yaourt ou encore des aérosols comme vos déodorants !

Puis le carton. Ici on parle des briques comme les emballages de lait, de jus de fruit, les paquets de pâtes ou de riz ou les cartons de livraison.

Toujours dans ce même bac jaune, vous pouvez déposer vos papiers. Les journaux, les magazines, les publicités ou encore les courriers divers.

Pour trier efficacement, souvenez-vous de ces quelques règles :

Les emballages métalliques doivent être vides et sans bouchon. Pour les magazines et autres papiers, ne laissez pas le film plastique autour, pensez à bien le séparer même s’il finit dans la même poubelle. Vos bidons ou vos bouteilles en plastique doivent être vides mais avec leurs bouchons.

Pensez également à ne pas imbriquer vos déchets comme les cartonnés, séparez-les avant de les jeter. Il est inutile de perdre du temps et de gaspiller de l’eau à nettoyer tous les déchets cités précédemment !

Si vous avez un doute, vous pouvez trouver des compléments d’informations sur ce site internet en indiquant directement le nom de votre commune.

Le tri en quelques chiffres

Aujourd’hui en France, un habitant consomme 39 à 40 kilos d’emballages par an ! (selon la directrice générale adjointe de l’agence métropolitaine des déchets ménagers Syctom, interrogée par Francetvinfo). Selon Citeo, entreprise de recyclage française, 100% des Français auraient accès à un dispositif de tri des emballages ménagers. Pourtant, le taux de recyclage s’élève à 68 % (chiffre de juin 2021). La France est l’un des plus mauvais élèves en Europe.

Le tri demeure un geste simple et efficace, même si, selon les chercheurs le recyclage ne peut pas résoudre la pollution dramatique du plastique. Donc, essayons au maximum de limiter l’usage des emballages en plastique en leur préférant le carton ou encore le verre.