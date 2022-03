La méthode Bodyshine pour rayonner !

Coup de projecteur aujourd’hui sur la méthode Bodyshine imaginée par de Manon. Coach sportive depuis 11 ans, elle a choisi de créer une méthode sur-mesure pour renouer avec le bien-être global en 2019.

La méthode Bodyshine en faveur du bien-être

Manon est une vraie passionnée. Après des années dans le monde du coaching sportif, elle s’est aperçue que ce n’était pas toujours suffisant pour transformer une personne plus profondément. Elle a donc conçu la méthode Bosyhine pour travailler sur la triade corps, âme, esprit. C’est un accompagnement guidé et personnalisé de 90 jours au total. Trois mois top chrono pour renouer avec soi, se découvrir et prendre soin de son corps et de son esprit.

Cette méthode est accessible à tous, sans aucun pré-requis sportif.

A la clef : un programme à 360 degrés axé autour de l’alimentation, l’activité physique ou encore la méditation et la relaxation. Une vraie routine bien-être à inclure dans son quotidien.

Par ailleurs, vous retrouvez Manon sur la Côte d’Azur. Vous pouvez la rencontrer chaque samedi matin des cours de Yoga sur la plage du Ponteil à Antibes. C’est ouvert à tous, sans inscription préalable.

Vous pouvez découvrir toutes les informations sur Manon et sa méthode Bodyshine juste ICI.

En un mot : passez à l’action !