Comment booster ses antioxydants naturellement ?

A la découverte aujourd’hui des antioxydants. Il s’agit de molécules capables d’empêcher l’oxydation causée par des radicaux libres. Mission principale : préserver notre organisme !

Les antioxydants réduisent le stress oxydatif dans notre corps et protègent nos cellules saines et donc notre santé.

L’oxydation en excès

Premièrement, il est nécessaire de comprendre le principe d’oxydation, contre lequel les antixoydants agissent. Les radicaux libres sont à l’origine de l’oxydation. Ce sont des formes de déchets libérés lors du fonctionnement naturel de l’organisme. A long terme et en trop grande quantité, les radicaux libres endommagent nos cellules en les oxydant. La rouille en est le parfait exemple.

Il est donc important de ne pas avoir trop d’oxydation ! L’hyper oxydation entraine le stress oxydatif. A ce stade, l’équilibre oxydation/réduction n’est plus assuré.

Aujourd’hui, plusieurs facteurs extérieurs impactent cette balance naturelle. Même si les radicaux libres sont produits naturellement en petite quantité, des facteurs externes peuvent aussi pousser notre organisme à augmenter la fabrication de ces molécules. On peut ainsi citer le tabac, la pollution, les rayons UV du soleil, le stress ou encore le dysfonctionnement cellulaire.

Booster ses anti oxydants naturellement

Première étape : s’assurer que le foie métabolise bien et fonctionne correctement. Evidemment, l’alimentation joue un rôle majeur.

Les vitamines A, C et E sont des molécules antioxydantes, au même titre que certains minéraux comme le zinc !

Il faut donc miser sur les fruits et légumes. Certains d’etre eux se démarquent d’ailleurs par leur teneur particulièrement riche. C’est le cas des fruits rouges et des agrumes. Idem pour les épices, les herbes et aromates, ou encore les légumineuses. Les fruits à coques sont aussi riches en antioxydants au même titre que le chocolat noir à partir de 70%.