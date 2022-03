Aménager sa chambre avec le Feng Shui

Comment aménager sa chambre à coucher avec le Feng Shui ? Réponse aujourd’hui avec Valérie Poussigue, fondatrice d’En chemin vers soi 06. Vous le savez, l’étude Feng Shui s’effectue à travers plusieurs grilles d’analyse, et notamment l’école des huit palais.

L’école des huit palais

Avant de détailler les tips en faveur du sommeil, découvrons d’abord l’école des huit palais. Elle est basée sur le principe des orientations favorables associées aux chiffres Kua (pour les calculer c’est ICI). En fait, cette école définit le placement et les orientations favorables et ceux qui le sont moins pour chaque habitant en fonction des dates de naissance. Objectif donc : tirer le meilleur parti des énergies personnelles favorables en utilisant une bonne direction lorsqu’on est en position stationnaire. Par exemple quand on est couché dans son lit ou assis au bureau ou dans son canapé.

En fonction du résultat du calcul, on fait partie du groupe Est ou du groupe Ouest. Ensuite on peut déterminer huit emplacements et directions. Quatre seront favorables et on va chercher à les activer, les quatre autres seront défavorables et donc à éviter.

Quelques indications pour aménager sa chambre à coucher

Pour favoriser le sommeil et le repos, le Feng Shui peut nous donner des indications. Idéalement, la chambre doit être située dans une zone yin du logement, donc dans une partie calme et tranquille, comme à l’arrière de la maison. On misera plutôt sur des couleurs apaisantes, et on évitera la gamme des rouges, trop dynamique pour cette pièce.

Par ailleurs, si on souhaite également favoriser l’amour du couple dans la chambre, il est important d’offrir un espèce agréable, propre et ordonné. On évitera les photos des enfants dans cette pièce. On peut en revanche installer des représentations qui symbolisent l’amour sous soutes ses formes. Des photos de couple, ou encore des tableaux, des sculptures ..

Pour les personnes célibataires, Valérie conseille de créer une place physique et symbolique à son futur partenaire. Par exemple en dormant d’un côté du lit et pas au milieu, en faisant de la place dans le dressing ou en ayant tout en double : deux oreillers et deux tables de chevet.

Enfin, dernier conseil : bien penser à équilibrer les énergies yin et yang. Si vous êtes une femme, évitez de faire de votre chambre une bonbonnière avec des marqueurs essentiellement féminins. Introduisez des éléments dans la décoration qui invite une énergie plus yang, plus masculine.