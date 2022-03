Inlex veille sur la propriété intellectuelle des entreprises monégasques

Fondé en 1995 à Paris, l’entreprise Inlex a crée sa filiale monégasque en 2014. La société veille sur un droit essentiel : la propriété intellectuelle des entreprises de la Principauté.

Inlex accompagne ses clients dans la promotion, le développement et la défense des titres de propriété intellectuelle. Elle conseille juridiquement ses partenaires sur leur nouvelles marques et sur le dépôt de brevets. L’entreprise monégasque possède un atout important. Nous la retrouvons dans plusieurs pays du monde comme l’île Maurice, Cameroun et Hong Kong, une localisation qui permet de connaitre le droit dans ces pays, et ainsi, apporter de précieux conseils à ses partenaires.

L’entreprise est membre du Monaco économique Bord et collabore avec le SEMA. La société apporte son aide à l’export des idées. « Toutes les sociétés monégasques qui souhaitent concrétiser leur projet à l’étranger, notre cabinet les accompagne », explique Franck Soutoul, directeur de la filiale monégasque d’Inlex.

Une révolution est en train de s’installer dans le monde de la propriété intellectuelle. Inlex souhaite que des créateurs de Monaco travaillant dans les domaines de l’immobilier et du yachting puissent promouvoir leurs créations, à travers des systèmes digitaux tels que Blockchain ou Token.