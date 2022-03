La pleine conscience : comment la pratiquer ?

Qu’est ce que la pleine conscience ? Il s’agit de porter son attention sur le moment présent, d’être dans le « ici et maintenant » ! La pleine conscience est une pratique ancestrale issue de la tradition bouddhiste et qui avait pour but, à l’époque, de soulager la souffrance ! Elle est accessible à tous pour se recentrer et se relaxer. Elle est aussi idéale pour se connecter à ses sensations, ses ressentis et ses émotions. La pleine conscience se pratique partout, sans aucun matériel et à n’importe quel instant.

Les avantages de la pleine conscience

Nous nous sentons tous anxieux, parfois dépassés ou touchés par des émotions fortes. La pratique de la pleine conscience aide à retrouver son calme, à se concentrer davantage et à prendre soin de soi. C’est un exercice simple à réaliser au quotidien. Il suffit de se connecter à ses ressentis. Par exemple, lorsque nous prenons une douche, en portant notre attention sur l’eau qui coule, la chaleur, la détente de nos muscles. Le but est de ne pas se laisser envahir par une multitude de pensées. C’est ce qui arrive très souvent quand nous sommes sous la douche ou alors étendus dans son lit. Nous ressassons les instants phares de la journée, nous préparons mentalement le lendemain ..

La pleine conscience invite à stopper le jeu du mental et à profiter pleinement du moment présent.

Elle participe aussi à une meilleure gestion du stress, de l’anxiété et même de la douleur.

Comment pratiquer la pleine conscience ?

Soyons honnête : il faut un peu d’entrainement pour que notre esprit se connecte à l’instant présent. Pour autant, à force de s’exercer, la pratique de la pleine conscience devient de plus en plus simple, fluide.

Pour démarrer, on peut s’appuyer sur des exercices de respiration. On peut aussi la mettre en place lorsque l’on se brosse les dents en remarquant la texture des poils contre nos gencives, la sensation de fraicheur de l’eau sur l’émail. Elle se pratique aussi très bien en extérieur, simplement en marchant en pleine foret et en tendant l’oreille, en s’immergeant totalement.

Les possibilités sont quasi infinies.