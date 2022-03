L’écotourisme au coeur du Festival « Envie d’ailleurs »

Un RDV à inscrire dans vos agendas : Le festival Envie d’ailleurs. Il se tiendra du 1er au 3 avril prochain du côté de Mouans-Sartoux. Sa mission : promouvoir l’écotourisme en mettant lumière de nouvelles façons de voyager dans la région Sud. Découverte avec Christine Pianigiani, la coordinatrice du festival Envie d’ailleurs.

Le Festival Envie d’ailleurs et l’écotourisme

Au moment de choisir notre prochaine destination, nous sommes nombreux à opter pour un voyage au bout du monde, désireux d’en prendre plein les yeux ! Et pourtant, notre région, la région Sud offre un cadre idéal et une large palette d’activités.

Le festival Envie d’ailleurs regroupe donc plusieurs initiatives locales avec un prisme plus green.

Le Festival vous guide pour partir à l’aventure

Sa mission : mettre en avant une nouvelle façon de voyager, version mobilité douce. Et vous avez l’embarras du choix : à pieds, à vélo, en kayak, ou encore en van aménagé. Si le concept vous séduit, le festival Envie d’ailleurs vous donnera surtout le déclic pour sauter le pas.

Au programme donc pendant trois jours : des rencontres, des tables rondes, des conférences, ou encore des projections de films. Vous pourrez échanger avec des femmes et des hommes qui se sont déjà lancés dans des aventures époustouflantes et surtout réalisables ! De quoi s’inspirer et faire le plein de bonnes énergies.

Si vous avez peur d’être bloqués, perdus face à la lecture d’une carte ou la réparation de votre vélo pas de panique ! Le festival Envie d’ailleurs met aussi à disposition des ateliers pratiques pour lever vos freins et vos peurs.

Vous repartirez certainement avec un joli carnet d’adresses et des outils pour vous lancer dans votre propre aventure, hors des sentiers battus.