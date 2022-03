Laurent Barat se donne en spectacle pour l’association Pallia-Aide

L’humoriste niçois Laurent Barat se produit en spectacle ce samedi 26 mars à 20 heures pour la soirée caritative de l’association Pallia-Aide. Adriana Karembeu sera la maitresse de cérémonie.

Ce samedi 26 mars sur la scène de l’opéra de Nice, l’humoriste va jouer son spectacle « En toute transparence » pour venir en aide à l’association Pallia-Aide. Elle a pour but d’améliorer le bien-être des malades et de leur entourage mais aussi d’apporter l’appui nécessaire à l’équipe soignante pour une prise en charge optimale. Des actions que l’acteur a pu voir de ses propres yeux à la suite d’une malheureuse expérience. « On a pu le vérifier avec mes amis producteurs de Directo productions, on a accompagné un proche dans ses derniers jours. Ils ont été extraordinaires ! », déclare Laurent Barat.

« En toute transparence » est né dans la salle d’attente d’un médecin généraliste

L’idée du scénario est improbable. Une histoire aussi drôle que son one-man-show. Le spectacle trouve son origine dans une salle d’attente d’un médecin généraliste. « C’est exactement le lieu où j’ai écrit ce spectacle. En 2018, je suis allé chez le docteur parce que j’avais mal à la gorge. Quand j’ai vu toutes les personnes éternuer, j’ai fait une crise de spasmophilie. Je cherchais à l’époque le sujet du spectacle et en sortant de là, j’ai appelé mon producteur et je lui ai dit c’est bon, on l’a !« , dit Laurent Barat.