Les croisières de luxe de Ritz-Carlton misent sur Saint-Nazaire

Le groupe hôtelier américain Ritz-Carlton a conclu un contrat avec les chantiers français de Saint-Nazaire pour faire construire deux navires de croisière de luxe d’ici 2024 et 2025. C’est l’Info en plus de Nathalie Michet.



Les Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire, en France, ont obtenu un gros contrat pour construire des yachts de luxe. La commande vient du géant américain de l’hôtellerie, Ritz-Carlton, propriété de Marriott International. Objectif: mettre à l’eau en 2024 et 2025 deux bateaux de croisière de luxe ultra-modernes, baptisés Ilma et Luminara.

Moins de pollution que les paquebots

Tout d’abord, ces navires seront plus petits que les gros paquebots qui attirent tant de protestations. Ensuite, ils devront moins polluer que leurs congénères actuels, grâce à des moteurs hybrides et – ironie du sort vu l’actualité – une navigation au GNL, le gaz naturel liquéfié. Des systèmes de traitement de l’eau seront également installés à bord et il y aura aussi un réseau de récupération de la chaleur et un éclairage 100% LED. Une feuille de route voulue comme écologique. Toutefois, Ritz Carlton promet surtout un maximum de confort et beaucoup d’espace pour ses riches clients.

Un premier yacht déjà prêt

En effet, sur ces deux yachts de plus de 240 mètres de long, certaines suites feront plus de 100 m2. La capacité totale sera ainsi de 456 couchettes; très loin des milliers de passagers que transportent les gigantesques paquebots. Le groupe Ritz-Carlton a baptisé cette offre ultra-luxe “Yacht Collection”. Celle-ci sera lancée dès cet été grâce à un un premier yacht déjà construit. Il s’agit de l’Evrima, sur lequel chaque cabine dispose d’une terrasse privée. Cependant, pour monter sur les bateaux qui seront construits à Saint-Nazaire il faudra patienter davantage. Les réservations vont tout de même ouvrir dès l’automne prochain et les croisières se dérouleront dans les Caraïbes et en Méditerranée.