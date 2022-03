Le reiki pour harmoniser l’énergie vitale

Aujourd’hui découverte du reiki ! Une thérapie naturelle et holistique venue du Japon. Pour en parler, Seforah Benhamou qui a écrit « Pratiquer le reiki pour retrouver son énergie vitale » paru aux Editions Eyrolles.

Les origines du Reiki

Il s’agit avant tout d’une technique de relaxation venue du Japon.

Cette pratique a été mise au point au début du XXe siècle par Mikao Usui. Ce moine bouddhiste l’a codifiée avant de l’enseigner dans plusieurs écoles. Le reiki consiste en un échange d’énergie entre le receveur et le donneur via l’imposition des mains à des endroits précis du corps.

Même si certains lui prêtent des vertus de guérison miraculeuse, c’est avant tout une thérapie complémentaire. Le reiki soulage, détend et dénoue les noeuds énergétiques ! Il est recommandé notamment pour les personnes anxieuses et angoissées.

Le déroulé d’une séance de reiki

Première étape : l’échange avec le consultant avant de l’installer sur une table de massage. Le praticien pose ensuite ses mains sur différents points pour harmoniser et fluidifier la circulation de l’énergie en partant de la tête vers les pieds. Certains points seront particulièrement apaisants car ils passent sur le nerf vague. Au fil de la séance, la détente et la relaxation augmentent et la circulation de l’énergie se fait à nouveau ce qui contribue au mieux-être. S’ensuit un nouvel échange pour observer les bienfaits et/ou accueillir les réactions émotionnelles.