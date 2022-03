Un makeup éthique et responsable by The Good Goods

Le makeup éthique à l’honneur aujourd’hui avec Victoire Satto, co-fondatrice de The Good Goods. C’est vrai que ces produits ont eu du mal à se faire une place mais aujourd’hui la donne a changé. Plein phare sur les alternatives pour un maquillage plus responsable !

La différence entre produits Vegan et Cruelty Free

Ces deux termes sont liés à la protection animale mais leur signification est tout de même différente. Ainsi, un produit labellisé « vegan » indique qu’aucun des ingrédients entrant dans la composition n’est d’origine animale. Du coup, il peut quand même avoir été testé sur des animaux.

Le label « cruelty free », lui, garantit que l’article n’inclut pas de cruauté animale lors du processus de production. En revanche, les ingrédients peuvent être issus d’animaux !

Si vous voulez opter pour un makeup éthique, le mieux est donc de choisir des produits à la fois vegan et cruelty free.

La sélection de makeup éthique

Première étape : le teint ! Si vous préférez les textures légères, misez sur la crème teintée, moins couvrante que le fond de teint. Vous pouvez vous tourner vers la marque Zao makeup.

En revanche, si vous préférez le fond de teint, véritable outil de transformation, la marque Be+Radiance propose un fond de teint vegan et cruelty free.

Ensuite, on passe aux sourcils. Là encore vous avez deux options. La première : la poudre. Elle est très simple à manier et permet d’étoffer ses sourcils. Victoire conseille de privilégier les teintes froides plus flatteuses pour le teint. Zao makeup propose une poudre rechargeable vegan et cruelty free.

Deuxième option : le crayon comblant et densifiant. Miss W Pro propose une alternative éthique !

Concernant le mascara, qui ouvre et intensifie le regard, cap sur la marque Pomponne Makeup avec son mascara made in France et eco-friendly.

Enfin, Victoire suggère d’opter pour l’eyeliner de la marque Zao Makeup.

La minute mode éthique est de retour chaque mois sur Radio Monaco Feel Good. Retrouvez tous les podcasts juste ici :