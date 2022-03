La médecine régénérative pour le visage !

Cap aujourd’hui sur la médecine régénérative avec le Docteur azuréen Gérard Bersand. Il est spécialisé en médecine fonctionnelle et en médecine anti-âge.

Prendre soin de son visage avec la médecine régénérative

Il est désormais possible de régénérer notre peau. Ici, on évoque surtout de la peau du visage ou encore des mains : des zones visibles et soumises au stress oxydatif.

Alors, quand on parle de médecine régénérative, il faut bien comprendre que c’est différent de la médecine esthétique. En anti-âge, il n’y a pas d’apport d’élément extérieur (comme du botox). Le médecin cherche plutôt à stimuler le fibroblaste. Ce fibroblaste situé au milieu du derme sécrète l’acide hyaluronique ou encore le collagène. En le stimulant, on obtient une approche plus naturelle de la régénération de la peau.

A la fin du processus, les résultats sont identiques à ceux de la médecine esthétique. La peau est plus jeune, plus lumineuse.

Les techniques pour stimuler le fibroblaste

Il existe plusieurs techniques pour stimuler cette cellule. On peut citer notamment la mésothérapie avec le mésolift. Le microneedling également mais aussi les peelings légers et toutes les ondes comme la radio-fréquence, les LED ou encore les ultrasons.