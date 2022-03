Une exposition sur l’urgence climatique au parc Phoenix de Nice

Jusqu’au 21 avril, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur organise l’exposition « Nature en ville et changement climatique » au parc Phoenix en partenariat avec la Métropole Nice Côte d’Azur.

« On essaye de sensibiliser sans trop alarmer les visiteurs », déclare Christophe Candet, responsable pédagogique à la Direction des Espaces Verts de la mairie de Nice. L’événement « Nature en ville et changement climatique » est une présentation pour les petits comme pour les grands. Des panneaux pédagogiques font suivre aux visiteurs un cheminement pour comprendre le changement climatique et ses conséquences. Au court de la visite, des solutions sont apportées pour essayer de remédier à ce problème.

« Sensibiliser sans trop culpabiliser »

Afin d’attirer l’attention des nouvelles générations l’exposition fait l’objet de visites guidées pour tous les élèves de l’école primaire jusqu’au lycée ainsi que pour les centres de loisirs. Pendant les sorties scolaires, les animateurs ont une mallette pédagogique contenant des jeux et des quiz en rapport avec l’exposition. C’est la manière ludique choisie par les équipes du parc Phoenix pour alarmer sur la situation sans faire peur aux enfants.