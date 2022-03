Favoriser la prospérité dans son cocon !

Comment favoriser la prospérité dans votre habitation ? Aujourd’hui, Valérie Poussigue, fondatrice d’En Chemin Vers Soi 06, vous donne quelques clefs grâce au Feng Shui. Vous le savez, l’étude Feng Shui s’effectue à travers plusieurs grilles d’analyse, et notamment le système des étoiles volantes .

Les étoiles volantes et la prospérité

Ce système des étoiles volantes permet de déterminer, en fonction du temps et de l’espace, les augures du lieu en lien avec les émotions et les comportements des habitants. Elles permettent de dresser une cartographie des énergies du lieu fastes ou moins fastes. C’est un peu comme calculer le thème astrologique d’une maison en fonction des énergies qui étaient présentes à sa naissance.

L’expert Feng Shui se base sur l’orientation de la façade et l’année de construction du lieu.

Ainsi, certaines maisons seront plus favorables pour la politique, le commerce, la réussite ou le bonheur de la famille. D’autres malheureusement porteront une énergie moins faste et activeront les disputes …

Les habitants influencent aussi la carte énergétique de leur maison.

Le Feng Shui pour activer les étoiles positives

Si certaines étoiles ne sont pas favorables, l’expert va proposer des correctifs pour activer les étoiles positives tout en contrant celles aux effets négatifs. Il utilise les cycles des cinq éléments : la terre, le métal, l’eau, le bois et le feu. Sans oublier l’activation des polarisés Yin et Yang.

L’expert pourra, par exemple, préconiser la présence de l’élément eau pour booster les étoiles positives avec l’installation d’un aquarium ou de formes ondulées…

Quelques pistes pour activer la prospérité chez soi

Valérie vous présente quelques astuces pour favoriser la prospérité. Pour chaque maison et pour chaque famille la carte énergétique du lieu sera totalement différente. En Feng Shui, il faut donc se méfier des solutions trop simplistes qui s’appliquent à tout le monde !