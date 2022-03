La roue de la vie : un exercice simple et ludique !

Coup de projecteur sur l’exercice intitulé la roue de la vie. C’est un outil de coaching très souvent utilisé et notamment au début d’un accompagnement. Il permet de s’offrir une vue d’ensemble de sa vie à un moment précis. Vous pouvez tout à fait le réaliser seul, comme le détaille Lynda Pausé.

La roue de la vie : un exercice pratique

Il a pour but d’obtenir d’une vision claire de ce qui se déroule dans les différentes parties de votre vie. Vous pouvez ainsi évaluer chaque domaine qui vous tient à coeur à l’instant T. Pour démarrer, il suffit de lister huit domaines de vie importants à vos yeux. Vous pouvez par exemple choisir la famille, les amitiés, le domaine professionnel, les loisirs, la santé, le sport ou encore la contribution au monde.

Si vous souhaitez suivre le protocole précis, vous avez plein de tutoriels disponibles sur internet. Vous avez aussi le choix de simplement vous munir d’une feuille et d’un stylo pour y lister tous les domaines sélectionnés. Ensuite, il vous suffit d’attribuer à chaque segment de votre vie une note de 0 à 10.

0 signifie que vous n’êtes pas du tout satisfait et 10 que vous êtes extrêmement satisfait.

Le bonheur c’est l’équilibre

Notre bonheur dépend d’une multitude de facteurs. La roue de la vie vous permet d’identifier les secteurs dans lesquels vous ressentez des manques via les notes que vous attribuez. Par exemple, si vous évaluez votre segment « loisir » à 5/10, vous pouvez vous demander quelles actions mettre en place pour passer à 6/10.

C’est à vous d’identifier les domaines dans lesquels vous souhaitez investir votre temps et votre énergie. Ceux qui vous rapprochent du bonheur et de l’équilibre.

La roue de la vie est très facile à réaliser et ce à chaque fois que vous en ressentez le besoin. C’est un bel outil pour faire le point noir sur blanc et prendre du recul.