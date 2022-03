Hier soir, dans le grand hémicycle du Conseil National de Monaco, s’est tenue la cérémonie de clôture du premier Conseil National des jeunes. Chacun des 12 conseillers juniors a apporté sa solution pour un avenir meilleur en Principauté.

C’est à la demande de Stéphane Valéri, président du Conseil National, que s’est formé ce premier Conseil National des Jeunes. « L’objectif principal, c’était de donner la parole aux jeunes, savoir ce qu’ils voulaient pour Monaco dans les 5, 10 ou 15 prochaines années », déclare Marc Mourou président de la commission éducation, jeunesse et sport au Conseil National.

Pendant une année, les adolescents se sont réunis à sept reprises, les mercredis après-midi, pour travailler en groupe et discuter avec des chefs d’entreprises de Monaco de la faisabilité de leurs projets. Les 12 conseillers juniors (9 filles et 3 garçons) sont tous issus d’établissements scolaires de la Principauté, de la classe de cinquième à la classe de seconde.



Trois thèmes ont été choisis

Les douze conseillers juniors étaient divisés en trois groupes de quatre. Chaque quatuor avait un thème bien distinct : soit l’environnement, l’éducation ou les loisirs en Principauté. Les demandes faites par les jeunes seront ensuite négociées entre le gouvernement princier, le Conseil National et la mairie de Monaco. Les premiers projets pourraient voir le jour d’ici 2 à 3 ans. « Pour les activités et les loisirs, c’est la construction d’un parc aquatique à un des endroits de la Principauté pour l’été pour les jeunes et également une piste de roller pour faire de belles soirées entre jeune », explique Marc Mourou.

Une expérience enrichissante

« C’était très enrichissant car on donne la parole aux jeunes, en sachant qu’on nous le donne pas forcément tout le temps« , déclare Emma Konieczny, élève de 4ème au collège François d’Assise-Nicolas Barré. Les conseillers juniors tiennent à mettre en avant une expérience positive. Ce premier Conseil National des Jeunes est une réussite, si bien qu’un second va voir le jour à partir du 27 avril, avec de nouveaux participants.

.