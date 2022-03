Paramount+ et Gaumont à la conquête du streaming

Une nouvelle équipe se forme dans la course au streaming et aux séries. La plateforme Paramount+ annonce faire alliance avec le Français Gaumont. L’objectif est de produire de nouveaux contenus. Dans le viseur: Netflix, Amazon Prime et Disney+.

Pour se tailler une part satisfaisante dans le gâteau mondial du streaming vidéo mieux vaut prendre des forces. Ainsi, Paramont+ annoncé qu’il avait conclu une alliance avec Gaumont, la plus ancienne société cinématographique du monde.

Concrètement, il s’agit un partenariat de production entre le groupe français et le studio international de Paramount, Viacom International Studio. Quant à la diffusion, elle se fera sur Paramount +. Cette plateforme a lancée en 2014 aux Etats-Unis sous le nom CBS All Access. Paramount+ devrait arriver sur les écrans européens d’ici fin 2022.

Une alliance mondiale

Pour le géant américain, l’idée est d’accéder aux talents de Gaumont et de produire des films et des séries sur mesure pour tous les publics. On sait déjà que 50 projets seront mis en production cette année, et parmi eux le tournage d’un thriller d’horreur made in France, Le Signal, inspiré du roman éponyme de Maxime Chattam et qui sera réalisé par François Uzan, scénariste de la série Lupin avec Omar Sy. Paramount et Gaumont vont également travailler ensemble sur une comédie dramatique allemande, baptisée Anywhere…

A terme, l’objectif est de concurrencer Netflix, Disney+ et Prime Video à échelle mondiale. Pour y arriver, le catalogue de Paramount+ doit monter en puissance. Pour l’instant on y trouve notamment la saga Scream, Interstellar, Mission Impossible, World War Z ou encore le Loup de Wall Street. Côté séries, la plateforme propose quelques titres comme Twin Peaks, MacGyver ou encore l’irremplaçable Bob l’éponge.