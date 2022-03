FinX propulse les bateaux sans hélice !

FinX est à l’honneur ce lundi dans My Positive Impact. Chaque mois, Florent Favier, met en lumière des solutions innovantes et plus respectueuses de l’environnement. Découvrez ces moteurs de bateau sans hélice inspirés par la nature.

FinX : les moteurs de bateau responsables !

Naviguer autrement en s’inspirant de la nature ! FinX souhaite donner une nouvelle direction à la propulsion nautique pour protéger les océans. FinX a donc imaginé une technologie unique, à l’impact carbone et énergétique réduit. L’entreprise conçoit des moteurs de bateau dans hélice en se calquant sur les mouvements des animaux marins, comme les dauphins et leurs nageoires. FinX a reconstitué cette ondulation pour propulser un engin nautique à l’aide d’une membrane ondulante.

Cette technologie a l’avantage d’être totalement électrique et donc très légère. En même temps, elle permet un démarrage rapide et sans effort, mais aussi sans bruit ! Enfin, le moteur sans hélice est beaucoup moins dangereux, puisqu’il ne présente aucun risque de coupure.

Naviguer comme un poisson dans l’eau

FinX repense donc la navigation avec cette nageoire pour bateau. La société souhaite proposer une large gamme de propulseurs adaptée à toutes les puissances de la plaisance. Son fondateur, Harold Guillemin, propose un tout premier moteur de bateau sans hélice pour les petites embarcations et les voiliers jusqu’à trois tonnes.

D’ailleurs, son moteur a été retenu lors de l’appel à innovations mobilités « Jeyx Olympique et paralympiques 2024 ».

Révolutionnaire et respectueuse de l’environnement, cette technologie silencieuse qui ne pollue pas, n’a pas fini de faire du bruit !