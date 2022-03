Le marché semble désormais dans une phase attentiste

Au terme d’une séance en dent de scie vendredi, les marchés clôturent la semaine sans véritable tendance, pris entre la guerre en Ukraine, l’envolée des cours des matières premières et les conséquences des sanctions occidentales contre la Russie.

Même constat du côté des Etats-Unis, où l’indice mesurant la confiance du consommateur s’est tassé, renouant avec son plus bas niveaux depuis août 2011.

