Le stress et l’anxiété sont bien différents !

On les confond souvent alors que ce sont des notions bien différentes. Aujourd’hui zoom sur le stress et l’anxiété avec Kévin Finel, co-fondateur de Psychonaute.

Qu’est ce que le stress ?

On l’a tous déjà expérimenté ! Il y a parfois même une volonté de le supprimer, de le faire disparaitre de nos vies. Evidemment, c’est impossible ! Le stress est une réponse de notre corps pour maintenir notre organisme dans un état fonctionnel. Un évènement extérieur va venir nous stimuler et on va y réagir. Le stress n’est pas gênant quand il s’agit d’épisode court. Lorsqu’il se prolonge, en revanche, c’est plus embêtant. C’est épuisant mentalement et physiquement.

L’anxiété ce n’est pas du stress

Là, il s’agit plutôt d’une émotion vague, d’une sensation sans être capable de déterminer ce qui en est à l’origine. L’anxiété est un sentiment plutôt général sans lien avec une menace précise. On éprouve de l’appréhension, de l’insécurité voire un malaise.

Ce qui peut amener des changements d’humeur ou encore de la nervosité.

Comment soulager le stress et l’anxiété ?

Première étape concernant le stress : accepter qu’il fera toujours partie de nos vies. Le stress, d’ailleurs, peut être positif quand il est contrôlé et sur une courte durée.

Il est aussi possible d’apprendre à gérer son niveau de stress. Un peu à la manière d’un curseur qu’on pourrait monter ou descendre sur commande. D’ailleurs, l’auto hypnose est un outil utile !

Pour l’anxiété, qui n’a pas de raison apparente, il va falloir aller chercher les mécanismes déclencheurs qui se créent à un niveau inconscient. Elle a forcément une origine, mais elle est plus difficile à identifier que pour le stress.

Autre conseil : prêter attention aux pensées parasites. Souvent, les personnes anxieuses ont tendance à basculer dans des prédictions. Elles imaginent ce qui pourrait se passer, et ce sont souvent des scénarios négatifs qui les envahissent.

Mais bonne nouvelle : mettre de côté ses pensées parasites ça s’apprend aussi !