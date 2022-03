Un événement aux Oscars, sans lien avec Will Smith

On revient sur les Oscars, mais cette fois pour parler des résultats. L’incident entre Will Smith et Chris Rock a éclipsé un événement historique. Le prix le plus prestigieux est revenu à Coda, un film diffusé uniquement en streaming. C’est une grande première pour les plateformes de streaming et un coup de force pour Apple TV.



On a tellement été occupé à commenter l’incident entre Will Smith et Chris Rock qu’on a un peu négligé les résultats des Oscars, et pourtant il s’est passé quelque chose d’important dimanche soir à Hollywood. Cette année les deux Oscars les plus prestigieux ont été remis à des films diffusés en streaming et qui ne sont pas sortis dans les salles de cinéma

Au sommet de la pyramide, le prix du meilleur film a été remis à Coda, un film indépendant doté d’un budget relativement modeste (15 millions de dollars) et réalisé par Sian Heder. Cette version américaine de La Famille Bélier est distribué par Apple TV, un des derniers nés dans le monde du streaming. De plus, Troy Kotsur, l’un des acteurs du film, a reçu l’Oscar du meilleur second rôle masculin. C’est la première fois qu’une statuette est décernée à un comédien atteint de surdité.

Une belle opération pour Apple

Deux ans et demi à peine après le lancement de sa plateforme, la marque à la pomme frappe donc un grand coup. Il faut dire que son investissement dans Coda ne lui a pas coûté très cher. En effet, Apple a raflé la distribution du film lors d’une vente aux enchères organisée dans le cadre du Festival Sundance, pour seulement 25 millions de dollars. Une broutille comparée à la capitalisation du groupe qui dépasse les 3000 milliards de dollars.

Bref, il s’agit d’une excellente opération pour Apple. Le géant de la tech renforce ainsi sa réputation dans l’univers du streaming. Son objectif est désormais de monter en puissance et de gagner du terrain. Pour l’instant, la firme de Cupertino en est à 25 millions d’abonnés. C’est presque 10 fois moins que Netflix, le leader incontesté.

La plateforme rouge et noire a quand même réussi à rafler l’Oscar de la meilleure réalisatrice. Il a été remis à Jane Campion, pour le film The Power of the Dog. C’est seulement la troisième fois dans l’histoire des Oscars qu’une femme remporte cette récompense.