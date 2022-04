La Formule 1 de retour aux USA dès 2023

Une nouvelle croix sur la carte pour les fans de F1 et ça se passe aux Etats-Unis

Las Vegas accueillera un grand prix l’année prochaine. La course aura lieu de nuit, dans le centre-ville de Sin City. Le grand-prix se tiendra au cours du WE de Thanksgiving, entre le 23 et le 25 novembre 2023. Le circuit passera notamment par le Strip, le célèbre boulevard qui passe devant les plus grands casinos de Las Vegas. La F1 avait déjà fait une apparition dans la capitale du Nevada au début des années 80, mais sans grand succès… Le circuit avait été aménagé sur un parking…