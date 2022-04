Le massage suédois pour soulager les tensions

Le massage suédois est un allié face aux tensions. Et les tensions, on y fait tous face que l’on soit sportif, plutôt sédentaire ou alors de caractère très anxieux ! Ludovic Maire, massothérapeute, zoome sur le massage suédois.

Les techniques et bienfaits du massage suédois

Le massage suédois est une technique de massage dynamique. Sa mission : dissoudre les tensions et raffermir les muscles et les articulations. Il a aussi un effet tonifiant et relaxant, tout en favorisant la circulation sanguine et lymphatique. Le massage suédois permet également d’éliminer les toxines et d’aider le corps à retrouver son équilibre naturel.

Lors d’un massage suédois, le praticien couple, dans un ordre précis, plusieurs manoeuvres pour solliciter tous les muscles. On retrouve donc l’effleurage, le pétrissage, la friction, la percussion ou encore la vibration. Chacune de ses manoeuvres a sa spécificité et son intérêt.

C’est aujourd’hui le massage le plus populaire aux Etats-Unis et en Europe.

Ludovic Maire, massothérapeute

Ludovic Maire est basé sur la Côte d’Azur. Il consulte en cabinet et se déplace à domicile entre St Tropez et Monaco. Vous pouvez aussi le faire intervenir au sein de vos entreprises.

Notez que cette année, il participe au championnat d’Europe de massage du 27 au 29 mai à Villeneuve-Loubet.