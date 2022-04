Mika en concert à New-York

Le Chanteur Mika sera en concert à New-York le 5 avril prochain au Kings Theatre de Brooklyn.

Le chanteur d’origine libanaise a entamé une grande tournée en Europe du Nord. Le chanteur francophone sera sur la scène du Kings Theatre à New-York le 5 avril.

Avec une voix à plusieurs octaves, Mika est un Auteur-compositeur-interprète aux mélodies vibrantes. Révélé en 2007 grâce à son single « Grace Kelly », qui était numéro un au Royaume-Uni. Sur scène, le chanteur anglophone et francophone défendra ses derniers albums My Name Is Michael Holbrook (2019) et No Place in Heaven (2015), sans oublier ses plus grands titres du début des années 2000