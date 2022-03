Thibaut Dapréla : « finir 1er au général de la Coupe du monde serait génial »

A seulement 21 ans, le vététiste azuréen Thibaut Dapréla a déjà un beau palmarès et de grandes ambitions. Pour sa troisième saison en élite, le natif de Grasse se verrait bien monter sur la plus haute marche de la Coupe du monde de VTT descente.

Ce n’est pas les débuts dont il rêvait. A Lourdes, pour la première étape de la Coupe du monde 2022 de VTT descente, Thibaut Dapréla a chuté à mi-parcours, le reléguant à la 59ème place du classement. Mais le dauphin de la Coupe du monde 2021 n’est pas de nature à se lamenter sur son sort.

« J’étais sur un bon temps mais j’ai frôlé un arbre et ça m’a fait tomber. Ce n’est pas une grosse blessure, je serai prêt pour la prochaine étape dans un mois et demi » explique t-il avec philosophie.

Un mental à toute épreuve

Les chutes font partie de la discipline. Il faut savoir encaisser et se relever. La saison dernière, Thibaut Dapréla, alors leader au général, était tombé sur les deux dernières courses, finissant deuxième à quelques points derrière Loïc Bruni, quadruple champion du monde et double vainqueur de la Coupe du monde.

« A chaque fois, c’est une expérience. Je suis jeune et j’ai encore beaucoup à apprendre »

A chaque épreuve, le rider de Peymeinade, membre du team COMMENCAL MUC-OFF, engrange de l’expérience et apprend de ses erreurs. Devant sa décontraction apparente et la maturité de ses propos, on oublierait presque qu’il a seulement 21 ans et deux saisons derrière lui en élite.

Depuis qu’il est enfant, Thibaut Dapréla baigne dans le monde du VTT avec son père Régis, ancien pilote, et proche de Nicolas Vouilloz, 10 fois champion du monde de la discipline. Après les avoir suivis sur les chemins et les courses dès son plus jeune âge, ce sport s’est imposé de façon naturelle chez lui.

« C’est une sorte de vocation et une passion. J’ai toujours rêvé de ne faire que ça »

L’Azuréen performe rapidement dans le circuit mondial Junior VTT downhill et remporte la Coupe du monde Junior deux saisons de suite (2018 et 2019).

Sacré Champion de France en 2019, il intègre le circuit mondial Elite en 2020 et termine 5ème au classement général de la Coupe du monde. En 2021, ce sera la 2e place. Et en 2022 ? L’avenir nous le dira. En attendant, rendez-vous les 21 et 22 mai à Fort William (Ecosse) pour la deuxième étape de la Coupe du monde !

Crédits photos de Thibaut Dapréla : CommencalMucOff_KenoDerleyn_20