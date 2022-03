Un grand-prix de Formule 1 à Las Vegas en 2023

Las Vegas accueillera un grand prix de Formule 1 l’année prochaine.

L’annonce a été faite hier et pour l’instant le contrat porte sur une seule course. Elle aura lieu de nuit, dans le centre-ville de Sin City. Le grand-prix se tiendra au cours du week-end de Thanksgiving, entre le 23 et le 25 novembre 2023. Le circuit passera notamment par le Strip, le célèbre boulevard où sont alignés les plus grands casinos de Las Vegas. La F1 avait déjà fait une apparition dans la capitale du Nevada au début des années 80, mais sans grand succès. A l’époque, le circuit avait été aménagé sur un parking.

Vegas baby !

Vu le décor dans les rues de la ville du péché, le grand-prix devrait offrir un très beau spectacle aux spectateurs et aux téléspectateurs du monde entier. D’ailleurs la Formule 1 a misé sur les néons et les enseignes lumineuses pour annoncer la grande nouvelle aux fans de la discipline.

Viva Las Vegas! F1 is coming to The Strip in 2023 🎲#F1 @Vegas pic.twitter.com/QB1ZTry7cY — Formula 1 (@F1) March 31, 2022



Le circuit, long de 6,12 km, comportera 14 virages et trois lignes droites, avec des vitesses de pointe estimées à plus 342 km/h. Avec ce nouveau calendrier, les Etats-Unis renforcent leur place dans le game de la F1. Las Vegas rejoint en effet les destinations américaines de la discipline reine. Sin City se fait une place aux côtés de Houston, qui figure sur le calendrier depuis 2012. Il ne fait pas oublier non plus Miami, où un grand-prix sera organisé le 8 mai prochain.