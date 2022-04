Medene : des produits naturels et biologiques

Medene crée des produits naturels et biologiques pour prendre soin de soi. Alors que l’ère est à l’éco responsabilité, Medene a pris le tournant en 2019. Immersion avec l’une des co-fondatrices.

Medene : le retour à la nature

Medene c’est le fruit de la collaboration entre trois femmes. Camille, Laure et Marie-Claire. Toutes les trois sont expertes scientifiques et adorent utiliser les huiles essentielles au quotidien. Elles fondent Medene en 2019 pour composer et commercialiser des huiles essentielles et végétales prêtes à l’emploi. Une combinaison 100% naturelle et biologique made in France.

Les huiles essentielles en toute sécurité

Les huiles essentielles sont souvent très efficaces, notamment pour les petits tracas du visage. Pourtant, il faut les manipuler avec une grande précaution. Medene démocratise leur utilisation, tout en offrant les justes combinaisons et le bon dosage. Camille, Laure et Marie-Claire font donc le choix de marier beauté et bien-être.

Vous pouvez trouver à la fois des produits dédiés à la beauté pour le visage, le corps et les cheveux. Chacun traite une problématique : contre l’acné, pour gommer la cellulite ou encore nourrir ses cheveux.

Medene c’est aussi le bien-être avec des concentrés naturels anti-fatigue, anti-stress ou encore pour soulager les douleurs de règles.