Des milliers d’emplois à pourvoir dans le tourisme

Les hôteliers et les restaurateurs de la région Sud Paca lancent une grande campagne de communication afin de recruter.

Alors que la saison d’été va commencer, le secteur de l’hôtellerie-restauration peine à trouver des employés dans la Région Sud. Selon le président du Comité Régional du Tourisme, François de Canson, “il y a urgence”. Pour attirer les candidats, les professionnels ont notamment rédigé une « Charte de la bienveillance ». Le texte comprend 10 engagements. Il promet notamment une politique salariale motivante et des possibilités d’évolution de carrière.

Une plateforme pour l’emploi

Une campagne marketing doit être lancée sur les réseaux et une plateforme baptisée Mon emploi tourisme a été mise en place. Pour les Alpes-Maritimes, près de 2000 offres d’emploi y sont recensées en ce mercredi 6 avril. On en compte plus de 2 300 du côté du Var.

La crise du recrutement est d’autant plus problématique que le secteur du tourisme représente 13% du PIB de la région SUD et il fait travailler 25 000 entreprises. Selon les professionnels, le personnel qualifié est indispensable pour proposer un service de qualité et continuer à attirer les visiteurs. Un des objectifs, à plus long terme, est d’ailleurs de convaincre les jeunes de rejoindre les Centres de formation d’apprentis (CFA).