Ah le café ! On adore s’offrir une petite pause café à travers le monde ! Les Finlandais sont les plus gros consommateurs avec 12 kilos par an et par habitant. En France la moyenne est plus proche des cinq kilos. Les graines de l’or noir viennent du caféier et il en existe deux grandes familles : le robusta, le plus fort et l’arabica.

Connaissez-vous bien tous les secrets du café ? La réponse avec Véronique Liesse.

Le café : bon ou mauvais pour la santé?

Comme pour tout, la modération prime. Mais évidemment le café a de nombreux bienfaits. Par exemple, il contient des antioxydants intéressants pour la santé, il permet de prévenir l’apparition du diabète de type 2 ou encore les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Le café a aussi des vertus stimulantes et dynamisantes grâce à la caféine !

Et c’est là qu’il faut faire attention. La caféine en trop grande quantité impacte la qualité du sommeil. Il y a aussi un risque de dépendance, puisque le café donne un coup de fouet. Parfois, dès que ce regain d’énergie baisse, on est tenté de reprendre un café.

Par ailleurs, une consommation excessive contribue à l’élimination de minéraux comme le magnésium ou encore les vitamines B.

Enfin, si vous souffrez d’acidité gastrique, prudence, car l’or noir favorise la sécrétion d’histamine et donc l’acidité !

Comment bien le choisir ?

Véronique Liesse conseille de miser sur le café bio ! Consommez-le, de préférence, sans lait, car il fait disparaitre tous les bienfaits de l’or noir. Evitez d’en boire après 14 heures pour éviter tout impact sur le sommeil ou à jeun car ça exacerbe l’acidité gastrique.

Par ailleurs, le café soluble est à éviter. Pour le décaféiné, choisissez une décaféination à l’eau et pas au chlore.

Enfin, vous pouvez vous tourner vers le café vert. Il n’est pas torréfié et est utilisé juste après la récolte. Il est meilleur pour la ligne, plus riche en antioxydants et contient moins de toxiques.