Sami Outalbali : « On m’appelle souvent Rahim dans la rue »

On a rencontré Sami Outalbali à CanneSeries. L’acteur français qui a vu sa carrière exploser grâce à Sex Education, fait partie du jury des séries longues.

Le grand public le connaît en tant que Rahim dans la série britannique « Sex Education ». Mais cet acteur français de 23 ans joue la comédie depuis son enfance. Parmi les oeuvres marquantes de sa jeune carrière, on peut citer « Les Grands », la série diffusée sur OCS entre 2016 et 2019, « Fierté », une série visible sur Arte en 2018 et « Mortel », une autre série diffusée en 2019 sur Netflix.

Une nomination aux César

Récemment, au cinéma, son rôle dans « Une histoire d’amour et de désir » lui a valu une nomination aux César et le prix du meilleur acteur au festival du film francophone d’Angoulême. Prochainement, on le verra dans « Novembre » le nouveau film de Cédric Gimenez.

« Je choisis mes rôles de façon instinctive en étant fidèle à ce que je ressens. En général, ça se fait quand je suis touché par le rôle et que je m’imagine jouer le personnage dès la lecture. »

Fan de Formule 1

Au micro de Radio Monaco, Sami Outalbali nous parle de ses choix de carrière, de ses souvenirs d’enfance à Cannes où il souvent passé ses vacances, de ses projets et aussi de sa passion récente pour la Formule 1. D’ailleurs, Sami espère bien pouvoir venir assister au prochain Grand Prix de Monaco !