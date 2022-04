Le Deep Tissue pour les tissus profonds

Le Deep Tissue est le massage idéal pour soulager les douleurs musculaires et l’inflammation. Découverte avec Ludovic Maire, massothérapeute.

Un massage dédié aux tissus profonds

Tout d’abord, Deep Tissue désigne les tissus profonds comme les fascias, les muscles ou encore les tendons et les ligaments. Ce massage va donc travailler sur les tensions musculaires de différentes manières. En étirement par exemple, en compression, ou encore en friction et pétrissage. Le massothérapeute utilise ses avant-bras, ses coudes, ses mains pour libérer les adhérences.

Alors, certains gestes sont similaires à ceux d’un massage suédois classique, mais ici le rythme est plus lent. La pression, elle, est plus accentuée et plus ciblée sur les zones problématiques.

Côté bienfaits, le Deep Tissue permet de détoxifier le corps, de remettre en place les fibres ou encore de soulager les douleurs. Par ailleurs, comme tout massage, il permet de réduire la sécrétion de cortisol (hormone du stress) et de libérer de l’endorphine !

Ludovic Maire, massothérapeute

Ludovic Maire est basé sur la Côte d’Azur. Il consulte en cabinet et se déplace à domicile entre St Tropez et Monaco. Vous pouvez aussi le faire intervenir au sein de vos entreprises.

Notez que cette année, il participe au championnat d’Europe de massage du 27 au 29 mai à Villeneuve-Loubet.