Une 5eme limite planétaire franchie : ça veut dire quoi ?

En début d’année, on a entendu parler du franchissement d’une cinquième limite planétaire. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Réponse avec Florent Favier dans My Positive Impact sur Radio Monaco.



Quelles sont les limites planétaires ?

Plusieurs scientifiques ont défini les neuf limites planétaires à ne pas franchir pour garantir la survie de l’espèce humaine. Nous avons déjà dépassé quatre limites.

D’abord, celle du changement climatique. Elle se calcule en tonne de CO2 par habitant par an. Le seuil ne doit pas dépasser 1,6 à 2,8 tonnes. Ensuite, l’érosion de la biodiversité qui représente le taux d’espèces disparues ou menacées. Puis, la perturbation du cycle de l’azote et du phosphore. Et enfin, le changement d’utilisation des sols. C’est quand la surface naturelle est perdue au profit de surfaces agricoles ou d’infrastructures.

La cinquième limite planétaire : la pollution chimique

En janvier, une cinquième limite a été dépassée : celle de la pollution chimique. Depuis 1950, la production de produits chimiques manufacturés a été multipliée par 50. Elle pourrait encore tripler d’ici 2050 ! A ce jour, il existe plus de 350 000 types de produits chimiques différents sur le marché, y compris les molécules de nos médicaments. Malheureusement, la production des plastiques continue à augmenter malgré les efforts. Pour preuve : la masse totale de tous les plastiques présents sur terre équivaut à plus de deux fois la masse de tous les mammifères vivants !

Avec cinq indicateurs de viabilité sur neuf dépassés, il est temps d’agir, et vite. Nous devons rapidement inverser notre façon de consommer.