Nos amies les plantes d’intérieur

Les plantes d’intérieur sont bien plus qu’une simple décoration. Et pour vous le prouver Victoire Satto, co-fondatrice de The Good Goods, détaille tous leurs bienfaits. Elle vous donne aussi quelques conseils pour en prendre soin et quelles plantes choisir si vous êtes un néo-jardinier.

Quels sont les bienfaits des plantes d’intérieur ?

On peut citer trois bienfaits principaux. Tour d’abord, les plantes décorent et assainissent. En effet, elles purifient l’air en absorbant le dioxyde de carbone et en relâchant de l’oxygène. Elles rafraîchissent également l’air en libérant des gouttelettes d’eau par leurs feuilles.

Deuxième avantage : les végétaux sont bénéfiques à la santé physique et mentale. Ils augmentent le taux d’humidité de l’air ce qui permet de limiter l’apparition des rhumes, de la toux ou encore des maux de gorge. Les plantes aident aussi à réduire l’anxiété et le stress car elles favorisent la concentration et la relaxation. Et enfin, elles sont bénéfiques pour le moral puisqu’elles apportent un sentiment de satisfaction et de responsabilité. C’est aussi l’occasion de se reconnecter à la nature dans son intérieur.

Au secours je suis nul(le) en jardinage !

Bonne nouvelle pour les néo-jardiniers il existe des plantes faciles d’entretien. Elles sont quasiment increvables. On peut citer le Ficus Elastica, le Zamioculas et la Sanseveria.

De manière générale, pour prendre soin de vos plantes d’intérieur, il est conseillé de toujours mettre les nouvelles plantes dans un terreau neuf. Côté arrosage pour être certain de ne pas se tromper, il faut mettre son doigt dans le terreau. Si la terre est sèche sur plusieurs centimètres, il est temps de donner à boire à votre plante. Par contre si elle est encore humide, patientez un peu.

Des fleurs éco-responsables

Aujourd’hui 85 à 90% des fleurs que l’on trouve dans le commerce sont importées. On a accès à des fleurs même l’hiver car elles viennent d’Equateur, d’Ethiopie ou encore du Kenya. Ce commerce crée des emplois locaux dans ces pays, mais nourrit des inégalités en raison du manque de règlementation.

C’est pourquoi le mouvement Slow Flower est né aux Etats-Unis dans les années 2000. Il a désormais gagné la France. Le Slow Flower prône le respect de la saisonnalité et la culture bio, traçable et locale des fleurs cultivées sans pesticide.