Cap sur le massage aux ventouses !

Aujourd’hui Ludovic Maire, massothérapeute basé sur la French Riviera, vous fait découvrir le fameux massage aux ventouses.

Le massage aux ventouses : principe & bienfaits

On le connait sous le nom de massage aux ventouses, cupping ou vacuothérapie. Cette technique consiste à augmenter la circulation sanguine et lymphatique avec l’utilisation de ventouses. Elles peuvent être en verre ou en silicone. Objectif : créer un effet de succion pour favoriser la décongestion des tissus, mais aussi l’évacuation des toxines et la mobilité des tissus.

C’est une technique complémentaire à un soin. Autrement dit, le massothérapeute applique les ventouses sur certaines parties du corps lors d’une séance de massage traditionnelle.

La vacuothérapie permet de réduire les tensions et douleurs musculaires, mais aussi d’alléger les jambes lourdes par exemple.

Alors, évidemment après la séance, les ventouses peuvent laisser des marques sur les zones traitées. Mais pas de panique ! Elles disparaissent en général 3 à 5 jours plus tard.

Il existe quelques contre-indications ! Renseignez-vous bien auprès d’un professionnel pour pratiquer ce soin en toute sécurité.

Ludovic Maire, massothérapeute

Ludovic Maire est basé sur la Côte d’Azur. Il consulte en cabinet et se déplace à domicile entre St Tropez et Monaco. Vous pouvez aussi le faire intervenir au sein de vos entreprises.

Notez que cette année, il participe au championnat d’Europe de massage du 27 au 29 mai à Villeneuve-Loubet.