Les travaux de Grand Ida perturbent la circulation dans le tunnel Dorsale

Depuis hier matin et jusqu’au 23 avril, des fermetures partielles et ponctuelles sont programmées dans le tunnel Dorsale. Cela concerne la section entre les ronds points Auréglia et Canton.

Depuis le mercredi 13 avril, la circulation routière dans le tunnel Dorsale est fortement perturbée. Ce sera le cas jusqu’à la fin de vacances de Pâques. Jusqu’au samedi 23 avril, de 7 heures à 12h, les automobilistes peuvent uniquement rouler en direction de Menton. Entre 12h et 20h, ce sera la même formule mais en direction de Nice. Pendant la nuit, cette section du tunnel Dorsale va rester fermée dans les deux sens.

Le tunnel descendant de Fontvieille est lui inaccessible 24 heures sur 24 jusqu’à demain, vendredi 15 avril. Ensuite, il y aura des fermetures ponctuelles la semaine prochaine. Ce sera le cas du mardi 19 avril à 7h30 jusqu’au mercredi 20 avril à 16h; puis du jeudi 21 avril à 7h30 au dimanche 24 avril à 21h. Pendant ces périodes, il sera toujours possible de prendre la Liaison Marquet et les tunnels sous le rocher pour se rendre à Fontvieille ou en sortir.

Les travaux de Grand Ida

Ces aménagements à la circulation ont été décidés en raison des travaux de l’opération Grand Ida qui doit permettre notamment de livrer 160 logements domaniaux d’ici la fin de l’année prochaine. Ce projet fait en effet partie du plan national logement de Monaco. Ainsi, les ouvriers travaillent en ce moment à créer un accès pour le futur parking en sous-sol. Or, ce chantier provoque des nuisances sonores et des vibrations.

Pour limiter les désagréments chez les riverains, le gouvernement princier donc a ordonné que les travaux soient menés pendant la journée. Il a aussi décidé de concentrer cette opération pendant les vacances scolaires. Et pour cause, pendant cette période le trafic automobile est moins dense en Principauté.

Situé dans le quartier Plati, l’opération Grand Ida consiste à construire un grand ensemble immobilier. Selon le gouvernement, le complexe comprendra des logements domaniaux et privés, un parc de stationnement et une crèche. Il est aussi prévu de construre un foyer de vie et des unités de vie collectives, ainsi que des bureaux et des commerces.