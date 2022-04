Le tireur présumé du métro placé en détention

L’homme de 62 ans soupçonné d’avoir ouvert le feu mardi dans le métro de New-York est poursuivi pour attaque terroriste. La fusillade a eu lieu dans une station du quartier de Brooklyn.

Les enquêteurs le présentent comme l’homme à l’origine de la fusillade survenue mardi matin, à l’heure de pointe, dans le métro de New-York. Frank James a comparu jeudi devant un tribunal de Brooklyn. Cet afro-américain de 62 ans a été arrêté mercredi du côté de l’East Village, à Manhattan, au coin de Saint Marks Place et de la Première avenue. Selon le New-Yorker, le suspect aurait lui même appelé les officiers du N.Y.P.D pour signaler sa présence.

Le tribunal a décidé de placer Frank James en détention. Le suspect restera donc derrière les barreaux en attendant d’être jugé. Cela pourrait toutefois évoluer si ses avocats commis d’office réussissent à obtenir la mise en place d’une caution. Selon les médias américains, les procureurs estiment que Frank James a tiré « de manière terrifiante » sur les passagers du métro et que son attaque était « préméditée et soigneusement planifiée » afin de semer la terreur dans toute la ville de New-York.

A federal judge ordered accused Brooklyn subway shooter Frank James to be held in jail until trial. He faces a charge of carrying out terrorist attacks or other violence on a mass transportation system. https://t.co/D2NMd0BHBZ

