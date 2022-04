Chaque Matin, avec Société Générale Private Banking Monaco, retrouvez la Tendance des Marchés.

La volatilité est une mesure du risque de marché, c’est un indicateur de la nervosité des investisseurs. Elle mesure l’amplitude des variations du cours d’un actif financier, à la hausse comme à la baisse. Plus le prix d’un actif est volatil et plus l’investissement sera considéré comme risqué.